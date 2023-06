Berlusconi | il Monza saluta il suo presidente con un VIDEO toccante

(Di lunedì 12 giugno 2023) Tra le squadre più addolorate per la morte di Silvio, scomparso a Milano all’età di 86 anni, c’è ovviamente il. Nel settembre 2018, il Cavaliere aveva infatti acquisito proprio il club brianzolo, portandolo nel giro di poco tempo fino in Serie A. Ilha dunque voluto rendere omaggio al propriocon unpubblicato sui social. Nel filmato scorrono le immagini dibambino, ancora in bianco e nero, poi quelle a colori della sua vita fino a quelle degli ultimi anni con i colori del. In sottofondo la voce di, che tra le tante frasi pronunciate ha detto anche quello che poi è diventato il motto della società: “Chi ci crede combatte, chi ci crede supera tutti gli ...

Invece quel giorno nasceva il Milan diche avrebbe rivoluzionato il gioco, o forse l'avrebbe portato dove sarebbe finito prima o poi, perché alle leggi del mercato non si comanda: solo che ...Commenta per primo Silvioè stato un protagonista assoluto degli ultimi 35 anni del nostro mondo del pallone prima con il suo grande Milan e fino ad oggi con il. Un rivoluzionario, un genio, per qualcuno un ...Commenta per primo Silvioha segnato un'epoca, in politica e in calcio. Lo ha fatto con i suoi successi, sul campo con il Milan e ultimo con il. Ma lo ha fatto anche con le sue frasi , ecco una raccolta delle ...

Addio Berlusconi, Galliani: "Affranto e senza parole, mi ha cambiato la vita" - Sportmediaset Sport Mediaset

Le tappe più importanti della carriera presidenziale di Silvio Berlusconi nel calcio: dall'acquisizione del Milan nel 1986 a quella del Monza nel 2018 ...Giusto tre anni fa, a fine giugno del 2020, Silvio Berlusconi morto oggi aveva detto addio a palazzo Grazioli, sua residenza romana e storica sede di Forza Italia (per ...