Berlusconi | il Milan gli dice addio con le sue stesse parole

Tanta commozione anche da Franco Baresi , uno degli uomini simbolo delvincente targato Silvio, che accoglie in lacrime la notizia. 'Mi sento più solo. Per me era come un padre, un ...... "Tre volte primo ministro, proprietario di Mediaset ed ex presidente del, l'imprenditore 86enne ha costruito la narrazione dell'Italia moderna". El Mundo, replica con un necrologio ",...Padrone del. Uomo più ricco e potente d'Italia. Cinquantunesimo al mondo nella lista dei ... Perchéha avuto tante vite. Nato il 29 settembre del 1936 a Milano,è il primo ...

Berlusconi imprenditore: cosa ha fatto e come ha costruito il suo impero di ricchezza e prestigio a livello economico il Cavaliere La storia dei successi del terzo più ricco d'Italia.(Adnkronos) – Due ex mogli, cinque figli e 16 nipoti. La dinastia Berlusconi (Silvio è anche il bisnonno della piccola Olivia) conta grandi numeri come l’eredità che il Cav ha saputo costruire come ab ...