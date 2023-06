Berlusconi | il cuore spezzato di Ruby | “Addio presidente”

(Di lunedì 12 giugno 2023) (Adnkronos) – “” e l’immagine di undi colore rosso. E’ questo il saluto, via Instagram, che Karima El Mahroug, in arte, dedica a Silvio, morto stamane all’ospedale San Raffaele dove era ricoverato da venerdì scorso. L'articolo proviene da Italia Sera.

...per quanti ne piangono la dipartita. Mi unisco al cordoglio con un fervido ricordo nella preghiera". È quanto si legge nel telegramma di cordoglio per la morte del senatore Silvio, ...Putin ha poi continuato a elogiare, ricordandolo come "un uomo straordinario, perché era ... Ma, soprattutto, era un politico italiano (in quanto aveva agli interessi del suo Paese, ...

Dal cuore al Covid, i problemi di salute di Berlusconi TG Poste

