Berlusconi | il Cav e la salute | ' una macchina da F1' con tanti pit-stop

(Di lunedì 12 giugno 2023) Milano, 12 giu. (Adnkronos) - "Ho avuto un cancro e, dopo aver superato questa prova, ho imparato a non avere paura di nulla". Lo ha ripetuto più volte negli anni Silvio, nel 2014 e ancora prima nel 2006, ripensando alla sua esperienza di malato di tumore. Un tumore alla prostata o

Matteo Renzi, che conha scritto una delle pagine più controverse della storia recente della politica italiana, ha ricordato il. così: "oggi l'Italia piange insieme alla famiglia, ai ......il commosso ricordo di Silviovergato su Twitter dal leader di Italia Viva . Per molti, l'ex premier nonché ex segretario del Pd prima della scissione era il naturale erede delalla ...Con l'addio del, è destinata a cambiare tutta la politica italiana, e in particolare forse l'assetto stesso del centrodestra . DIRETTA. È MORTO SILVIO"Problemi di ordine pubblico": ...

Addio Cav, le reazioni alla morte di Silvio Berlusconi e gli omaggi internazionali RaiNews

Chi è Marta Fascina, la compagna ‘quasi moglie’ di Silvio Berlusconi. La 33enne deputata di Forza Italia, che aveva una relazione con il Cav dal 2020, gli è stata vicino fino all'ultimo.Secondo la classifica di Forbes sui miliardari nostrani 2023, Silvio Berlusconi è considerato il terzo uomo più ricco d'Italia con un patrimonio che ammonta a 6,9 miliardi ...