Berlusconi | il Cav e la salute | ' una macchina da F1' con tanti pit-stop

Leggi su iltempo

(Di lunedì 12 giugno 2023) Milano, 12 giu. (Adnkronos) - "Ho avuto un cancro e, dopo aver superato questa prova, ho imparato a non avere paura di nulla". Lo ha ripetuto più volte negli anni Silvio, nel 2014 e ancora prima nel 2006, ripensando alla sua esperienza di malato di tumore. Un tumore alla prostata operato nel maggio del 1997, di cui il leader di Forza Italia - morto oggi all'età di 86 anni - ha parlato per la prima volta solo nel 2000, davanti a un gruppo di ragazzi ex tossicodipendenti ospitati nella comunità di Don Gigi Vian. Per poi tornarci, di tanto in tanto. Solo uno dei problemi di- ultimo la leucemia mielomonocitica cronica - che negli anni lo hanno colpito, accendendo le telecamere sull'ospedale, il San Raffaele di Milano, che è diventato in più occasioni il suo 'rifugio', il suo riferimento per tutti i problemi ...