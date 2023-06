Berlusconi ha lasciato la strada spianata a estrema destra e populismi

(Di lunedì 12 giugno 2023) La scomparsa dell'ex premier squarcia il velo dal bluff del "centroeuropeo" e, ironia della sorte per chi ha puntualmente fagocitato gli aspiranti delfini, ci lascia una generazione diche si è fatta le ossa anche nei suoi governi

'Con Silvioscompare un leader che haun segno profondo nell'Italia degli ultimi decenni. Per tutti, oggi è il momento del cordoglio, della vicinanza alla sua famiglia e alla ...Forse la signora dalla dentiera portata via dal terremoto in Loro ) hain eredità 3 milioni: fake news , va bene, ma se fosse invece Loro 3 Leonardo Gregorio (24 Maggio 2018) ...ha rilevato il Milan da un prefallimento e l'hain situazione analoga... ma tra l'uno e l'altro intervento ha regalato al popolo rossonero trent'anni di trionfi irripetibili, di ...

Addio Berlusconi, il 14 giugno i funerali Si terranno mercoledì ... All’interno dell’ospedale la sua compagna, Marta Fascina, la stessa che non lo ha lasciato mai da solo. A partecipare ai funerali di ...Silvio Berlusconi è un personaggio che ha lasciato un'impronta indelebile nella storia politica e mediatica italiana. Con una carriera imprenditoriale di successo, Berlusconi ha fondato e guidato dive ...