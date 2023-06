... tutto pressing e fuorigioco con gli olandesi, Van Basten e Rijkaard. Poi Capello con il ... e il 18 maggio 1994 (la stessa sera in cui il primo governoottiene la fiducia al Senato) ...... la coppa dei Campioni vinta nel '94 sul Barcellona mentre il primo Governoottiene la ... Anche grazie agli olandesi, Rijkaard e Van Basten, l'intuizione paga, come la promozione dalla ...... grazie ai determinanti acquisti dei due nuovi stranierie Van Basten, il Milan vince lo scudetto. La festa è a Como, dove basta un pareggio firmato da Virdis, mapreferisce ...

Berlusconi: Gullit, 'per sempre grato per avermi fatto giocare nel Milan' Il Dubbio

Roma, 12 giu. – (Adnkronos) – “Riposa in pace Mr. Berlusconi. Per sempre grato per l’opportunità che mi hai dato di giocare per il tuo iconico club”. Così sui suoi profili social l’ex attaccante del M ...Un leader. Crediamo che nessun altro sostantivo sappia descrivere meglio Silvio Berlusconi. Si può amare, si può discutere, si può ...