Berlusconi | Gravina | ' un vincente appassionato e innovativo'

(Di lunedì 12 giugno 2023) Roma, 12 giu.(Adnkronos) - “Silvioha cambiato la storia del calcio italiano, è stato unche ha saputo imprimere un'impronta chiara e indissolubile nello sviluppo del nostro mondo. Il suo contributo in termini di passione, di innovazione e di investimenti, sempre con un'attenzione particolare al bel gioco e al divertimento, è stato fondamentale per l'affermazione del nostro movimento in campo internazionale”. Queste le parole del presidente della Figc Gabrielesulla morte di Siulvio. La Fige esi uniscono al cordoglio dei familiari di Silvio, morto oggi a Milano all'età di 86 anni. Quattro volte presidente del Consiglio, entrato in politica nel 1993 dopo i successi imprenditoriali nel campo dell'edilizia e nel settore delle ...

Io dopo la famigliasono stato il secondo finanziatore di Forza Italia". Bandecchi dixit. Stefano Bandecchi, nei confronti della Juventus e del presidente federale Gabriele, in ...... 'mi sono messo a fare politica proprio perché Meloni , Salvini e- dice - non mi hanno ... La Merlino chiede conto a Bandecchi della sua frase rivolta a. 'Come le è venuto in mente di ...... daa Casini, Zaccheroni, Marotta e Ausilio più agenti, ex competitor (Diego Della Valle) e ...da ad del Monza adesso e di ad del Milan più vincente della storia ai tempi di Silvioda ...

È morto Silvio Berlusconi. Gravina: “Un vincente appassionato e ... FIGC

Roma, 12 giu. – (Adnkronos) – “La tristezza di oggi, non cancella i momenti felici passati insieme. Rimane una riconoscenza infinita al presidente, ma soprattutto ad un uomo ironico, leale, intelligen ...Roma, 12 giu. (Adnkronos) – “Silvio Berlusconi ha cambiato la storia del calcio italiano, è stato un vincente che ha saputo imprimere un’impronta chiara e indissolubile nello sviluppo del nostro mondo ...