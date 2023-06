Berlusconi | Furio Colombo | la presenza e l’assenza

...farlo bisognerebbe fare un bilancio dell'Italia cone mi pare che non sia né il giorno né l'ora per ricordare almeno dal punto di vista mio chi era e come ha governato'.......farlo bisognerebbe fare un bilancio dell'Italia cone mi pare che non sia né il giorno né l'ora per ricordare almeno dal punto di vista mio chi era e come ha governato'....

Morte di Silvio Berlusconi, Furio Colombo: "Non mi pare né il giorno né l'ora per ricordare chi era e come ha governato" La7

Furio Colombo: "Senza Silvio Berlusconi non sentiremo alcuna differenza, perché ciò che è accaduto è accaduto ormai da molto tempo. Sarà difficile immaginare la sua assenza, in quanto quest'assenza ...Indimenticabile presidente del Milan più grande di sempre, personaggio e dominatore assoluto nazionale e soprattutto internazionale: il racconto incredibile ...