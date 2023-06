Berlusconi | Forza Italia sotto choc | a Tajani e Fascina la guida del partito Tornano centrali Gianni Letta e Marina

... nel 2013, andò in scena nella trasmissione Servizio Pubblico condotta da Santoro:e Marco Travaglio uno contro l'altro, con il celeberrimo gesto con cui il leader diItalia spolverò ...'Non esiste l'ipotesi cheItalia scompaia'., famiglia e amici riuniti a Villa San Martino. La nipote Luna: 'Ci mancherà tantissimo' Parla già da leader, Tajani. E sembra inviare un ......anni è stato uno tra i giornalisti più critici nei confronti dell'operato politico di, e lo ha dimostrato nuovamente muovendo una delle ultime contestazioni allo scomparso leader di...

We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...E' lutto nazionale. Il ricordo di Gianni Morandi, di Fabrizio Corona, di Giovanna Melandri, di Gianluigi Paragone, ...