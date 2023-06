Berlusconi | Forza Italia e il futuro | cosa succede

(Di lunedì 12 giugno 2023) Tajani: "Abbiamo il dovere di andare avanti, lavoreremo nel solco delle sue indicazioni" Non c’è stato il partito disenza Silvio, almeno fino a ora.dunque ora, con la morte del Cavaliere? “Abbiamo il dovere di andare avanti, lo faremo, lo farò”, ha affermato il ministro degli Esteri e coordinatore diAntonio Tajani, parlando da Washington. “Oggiè una comunità colpita, ferita, ma ha una missione totale: unirsi nel rilanciare il messaggio del nostro leader, continuare in maniera convinta sul percorso che Silvioci ha indicato”, ha ribadito più volte Tajani, assicurando che questa missione sarà perseguita “con, con ...

Morto Silvio Berlusconi, aveva 86 anni. Finisce un pezzo di storia italiana la Repubblica

Il Monza ha pubblicato un lungo pensiero sul proprio sito per ricordare Silvio Berlusconi nel giorno della sua morte: "Un Presidente generoso e appassionato, un uomo brillante, vincente ...Il fondatore di Forza Italia aveva 86 anni ed era stato ricoverato nuovamente lo scorso venerdì per accertamenti legati alla leucemia mielomonocitica cronica di cui soffriva da tempo Il fondatore di F ...