Berlusconi | Formigoni | ' mi onorò della sua amicizia | tra noi stima e simpatia reciproca' **

(Di lunedì 12 giugno 2023) Milano, 12 giu. (Adnkronos) - La scomparsa di Silvio Berlusconi "è per me un dispiacere troppo grande. Di lui conservo tanti ricordi, dal momento che mi ha onoratosuaper lunghissimi anni. Tante volte ci siamo incontrati, confrontati, abbiamo parlato di politica, evidentemente, ma anche di tante altre cose perché avevamo un comune interesse politico e culturale". Questo il ricordo del presidente di Forza Italia, scomparso stamane a 86 anni, di Roberto. L'ex presidenteRegione Lombardia, racconta all'Adnkronos alcuni dei momenti più intensi del rapporto die dicon il cav, un legame nato oltre 50 anni fa. "Ricordo che ci conoscemmo nel 1971-72, quando io ero presidente del Movimento Popolare-dice-; capitò una ...

"Mi spiace moltissimo", dice a Tempi Robertoparlando della scomparsa di Silvio. Tra di loro, racconta l'ex governatore di Regione Lombardia, c'era un rapporto che risaliva agli inizi degli anni Settanta quando il Cavaliere,...: ', una vita di straordinari successi contro tutti' 'Grande cordoglio per la morte di un grande uomo politico, mi ha gratificato della sua amicizia. Con lui una grande ...Nonostante le continue polemiche,ha servito come Primo Ministro per un totale di ... Dua anni dopo partecipò al convegno 'Il nuovo ruolo dell'Italia nel mondo' moderato Roberto...

Formigoni: «Berlusconi “naturaliter cristiano”. Milano lo ricordi con il lutto cittadino» Tempi.it

L'ex governatore lombardo ricorda i primi incontri negli anni Settanta, l'avventura politica e il caso Englaro. «C'è ancora bisogno di Fi. Sala gli dedichi una giornata» ...Colse con un fiuto artigiano, quale proprio di coloro che trasformano la natura con le mani, come il mondo della sinistra nascente, che lui aveva patito negli ...