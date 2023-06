Berlusconi | feretro ad Arcore | applausi e commozione della folla

Leggi su iltempo

(Di lunedì 12 giugno 2023) Il carro funebre con ildi Silvioha lasciato l'ospedale San Raffaele di Milano per poi dirigersi a Villa San Martino ad, residenza privata del leader di Forza Italia. Il mezzo di colore blu è uscito dal cancello di via Fratelli Cervi, in mezzo alle auto di scorta. La salma del leader di Forza Italia, morto questa mattina a 86 anni all'ospedale San Raffaele di Milano, dove era ricoverato da venerdì scorso per accertamenti legati alla leucemia mielomonocitica cronica di cui soffriva da tempo, è stato omaggiato con un lungo applauso dallache si era radunata davanti a Villa San Martino. All'interno ci sono, tra gli altri, la primogenita Marinae il fratello Paolo.