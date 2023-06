Berlusconi | ex collaboratore | ' rifiutò di esonerare Mihajlovic perché aveva 5 figli' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 12 giugno 2023) Roma, 12 giu. (Adnkronos) - Sono anche i collaboratori di Silvio Berlusconi a custodire ricordi intimi e preziosi della vita del Cavaliere, spentosi oggi all'età di 86 anni. Come quando, nella stagione calcistica 2015-2016, lo chiamarono da Milanello, invitandolo ail mister di un Milan che non stava brillando in campo: Sinisa, scomparso nel dicembre scorso all'età di 53 anni dopo una lunga lotta contro la leucemia. "Lo chiamarono, eravamo a Palazzo Grazioli - ricorda all'Adnkronos Carlo Garzia, exdell'ufficio studi e comunicazione voluto da Berlusconi in quello che a lungo è stato il quartier generale di Fi a Roma, nonché abitazione capitolina dell'ex premier - gli dissero che era arrivata l'ora di cambiare allenatore, e lui rispose semplicemente: 'non posso mandare a casa uno che ha 5 ...