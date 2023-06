Berlusconi e quella storia d’amore infinita con il Milan | 31 anni | 29 trofei

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 12 giugno 2023)e quell’con il suo: dall’arrivo nel 1986 all’addio nel 2017. 31di vittorie E’ morto oggi Silvio, 86, patron del Monza con il quale aveva conquistato la storica prima promozione in Serie A. Ma rimanendo al calcio non si può non citare la suacon il: dal 1986 al 2017 31di trionfi, fatti di 8 scudetti, una Coppa Italia, 7 Supercoppe italiane, 5 Champions, due Intercontinentali, 5 Supercoppe Europee e un Mondiale per club.