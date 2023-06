Berlusconi è morto | le lacrime dei supporter davanti all’ospedale – Video

Leggi su italiasera

(Di lunedì 12 giugno 2023) (Adnkronos) – “Siamo venuti qui per il presidente. È stato un uomo meraviglioso e un grande imprenditore, ha fatto la storia del Paese”. Emanuela ha la voce rotta. Appena ha saputo che il leader di Forza Italia, Silvio, era, non ci ha pensato due volte e assieme al figlio e al marito è arrivataall’ingresso dell’ospedale San Raffaele di Milano per rendere omaggio al Cavaliere. “Sono venuto apppsta per Silvio – dice all’Adnkronos il marito della donna, arrivato in bicicletta – è stato un grande imprenditore e un grande presidente della mia squadra del cuore, il Milan. È una grande perdita per tutti noi.è stato un visionario, un grande uomo”. Anche per Raffaele, arrivato da Napoli per fare visita a un familiare ricoverato nella struttura ospedaliera, la morte dell’ex premier è “un ...