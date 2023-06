Berlusconi è morto | l' annuncio dal San Raffaele

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 12 giugno 2023) Il primo ad arrivare al capezzale di Silvio, che si trova ricoverato da quattro giorni all'ospedale Sanè stato il fratello Paolo. Poi sono arrivati i figli, Marina, poi Eleonora, Barbara e Pier Silvio. Il leader di Forza Italia, a quanto si apprende, ha trascorso una notte tranquilla. Il Cavaliere si trova nel reparto di degenza ordinaria dallo scorso 9 giugno per sottoporsi a degli accertamenti legati alla leucemia mielomonocitica cronica, patologia di cui il leader azzurro soffre da due anni. Intorno alle 9,30 Paoloè entrato all'ospedale a bordo della sua auto passando per il passo carrabile di via Olgettina. Pochi minuti dopo su una macchina dai vetri oscrurati è arrivata la primogenita Marina che ha fatto il suo ingresso dal civico 60 di via Olgettina. Stesso ingresso utilizzato da Eleonora. E ...