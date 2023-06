Berlusconi è morto | anche la Rai modifica la programmazione Come cambia il palinsesto | martedì speciale Porta a Porta

(Di lunedì 12 giugno 2023) Sin dal mattino le redazioni Rai si sono occupate di coprire la giornata di oggi segnata dalla scomparsa di Silvio. In prima serata su Rai 1 cambio di13 giugno, ...

"Nel settembre 2015ha visitato per diversi giorni la Penisola occupata dalla Russia. Qui, in particolare - scrive la giornalista - ha avuto un incontro con Putin. In risposta, l'Ucraina ...... commenta la scomparsa di Silvioquesta mattina all'ospedale San Raffaele di Milano all'età di 86 anni. "Da oggi molti scenari politici cambieranno", commenta l'ex 5 Stelle. Poi il ...Leggi anche, le lacrime dei supporter davanti all'ospedale - Video, a Villa San Martino fiori, sciarpe tifosi e bandiere FI - Video "A seguito del decesso del dottor ...

Silvio Berlusconi era persona di così straordinaria vitalità da averci fatto dimenticare la sua finitezza. Come quella di ogni essere umano. Per questo la sua morte, nonostante l’età e un quadro ...“È morto un protagonista dell'impresa e della storia italiana di mezzo secolo. Un protagonista assoluto delle sfide epocali della radiotelevisione ...