Berlusconi e lo sguardo alla Prima Repubblica per costruire FI Il racconto di Cicchitto

(Di lunedì 12 giugno 2023) Era il 1997. L’anno della Bicamerale sulle riforme istituzionali presieduta da Massimo D’Alema. Fu allora che Silvio“si rese conto che il suo partito aveva bisogno di politici di professione per dargli una struttura e un’articolazione più definita”. Fabrizio, ex parlamentare e già capogruppo del Pdl nella XVI legislatura, a poche ore dscomparsa del fondatore di Forza Italia, ha nitido questo ricordo che consegna a Formiche.net. Erano gli anni immediatamente successivisua discesa in campo nel ’94. Una sorta di epopea. Come arrivò ain quel periodo prese coscienza del fatto che il suo partito,Forza Italia, era molto forte sotto il profilo elettorale ma era sostanzialmente privo di una struttura che ne costituisse la dirigenza. Per ...