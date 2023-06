Berlusconi e le olgettine | tutte le donne del presidente

(Di lunedì 12 giugno 2023) Il ritratto di Silvionon può prescindere dal racconto del suo grande amore per le. Una passione mai celata - di cui anzi andava fiero - e diventata negli anni un vezzo ben noto che in più di un'occasione gli è costato caro (sotto ogni punto di vista, non solo quello giudiziario...

... il caso Ruby, le "". Con accuse anche pesanti, sotto il profilo penale e sotto quello dell'immagine. Tutti, comunque, terminati con sentenze di assoluzione, ma che sono costati a...... i processi più odiosi per Silviosono stati, non tanto quelli sulla ipotizzata ... assieme a Karima El Mahroug, l'ex Ruby Rubacuori, e a una schiera di cosiddette ex, per una ...... spesso caratterizzate da un graffiante taglio politico a tema ''. Tra queste spiccano i ... La sequenza di sei ritratti dipercorreva un paradigma discendente a tappe che mostrava il ...

Addio a Silvio Berlusconii Vanity Fair Italia

Tra le figure più divisive dell’Italia, Silvio Berlusconi è morto il 12 giugno all’ospedale San Raffaele di Milano. Aveva 86 anni ...Supera di gran lunga quota 30 il numero dei processi in cui Silvio Berlusconi è stato imputato. Solo una condanna, il resto prescrizioni e assoluzioni (ANSA) ...