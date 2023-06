(Di lunedì 12 giugno 2023) (Adnkronos) – “è stato ilpiù devastante, decise di far fare da noi cofanetti con 6con scritto ‘fatte daper Silvio’, nel quale non doveva mai mancare la sua preferita, quella blu coi pallini bianchi. Non a caso la gente entrava e chiedeva quella, definendola ‘la cravattaana’”. Lo racconta a Rai Radio1, ospite di ‘Un Giorno da Pecora’, l’imprenditore e re dellesartoriali Maurizio, intervistato da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. Perché preferiva quella cravatta? “Me lo raccontò una volta. Mi disse ‘, io mi vesto sempre uguale, e quella cravatta è perfetta anche se dopo una giornata di lavoro ...

Il racconto dell'imprendite napoletano: "Realizzavo cofanetti personalizzati con il suo nome, una volta mi chiese 2400per fare i regali ma fu impossibile" "è stato il nostro testimonial mondiale più devastante , decise di far fare da noi cofanetti con 6con scritto 'fatte da Marinella per ...segue i programmi. Controlla ogni dettaglio: disegna le scenografie degli studi, cambia leai giornalisti, gli occhiali a Mike Bongiorno. Gli amici di allora lo ricordano attento ...Nel 2001porta a passeggio per Napoli anche Umberto Bossi, durante una pausa della ... Cosi' come era solito sfoggiare ledi Marinella, di cui faceva spesso regalo a parlamentari e ...

Berlusconi e le cravatte di Marinella: "Fu nostro testimonial mondiale" Adnkronos

«Berlusconi è stato il nostro testimonial mondiale più devastante, decise di far fare da noi cofanetti con 6 cravatte con scritto 'fatte da Marinella per ...Il racconto dell'imprendite napoletano: 'Realizzavo cofanetti personalizzati con il suo nome, una volta mi chiese 2400 cravatte per fare i regali ma ...