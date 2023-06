, quando racconta il suo ingresso in politica, parla sempre di "discesa in campo". La ... Qui ho appreso laper la libertà. Ho scelto di scendere in campo e di occuparmi della cosa ...... ha scritto sui social un messaggio di cordoglio per la scomparsa di Silvio: 'Difficilmente nel mondo del calcio ci sarà qualcuno con la stessa genialità,, ambizione e coraggio. ...Le altre attività E' questa la parabola della storia di Silvio: alla fine, le sue ... Veicolo di marketing, indubbiamente, ma anche vera. Dunque i primi anni come imprenditore ...

Berlusconi e la passione per le barzellette VIDEO Calciomercato.com

Nel febbraio del 2018 in vista delle politiche del marzo successivo, VITA intervistò il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi, scomparso oggi all'età di 86 anni. Tredici domande a tutto campo: ...Queste le parole del presidente della Figc Gabriele Gravina sulla morte di Silvio Berlusconi riportate dal sito di SkySport: "Silvio Berlusconi ha cambiato la storia del calcio italiano, ...