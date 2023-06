Berlusconi e la Calabria | dalla laurea all' Unical al sostegno politico a uomini e donne del centrodestra

(Di lunedì 12 giugno 2023) Il "cavaliere" della politica italiana non c'è più. Silvioè stato una figura influente nella politica italiana. Il suo rapporto con laha una storia di trent'anni: un tempo che lo ha portato spesso in regione , anche prima che con Forza Italia iniziasse il suo percorso ed era un "semplice" imprenditore di calcio e tv. Nel 1991,è stato insignito dellahonoris...

... anno 1951 - 1952),si è iscritto a Giurisprudenza alla Statale. Nel 1961 si è laureato ...Nel 1991 ha ricevuto la laurea honoris causa in Ingegneria gestionale dall'Università della...... anno 1951 - 1952),si è iscritto a Giurisprudenza alla Statale. Nel 1961 si è laureato ...Nel 1991 ha ricevuto la laurea honoris causa in Ingegneria gestionale dall'Università della...L'ex presidente del Consiglio, leader di Forza Italia e fondatore di Mediaset, si è spento oggi alle 9.30. Era ricoverato da venerdì all'ospedale san Raffaele di Milano per la sua 'patologia ...

Politica in lutto - Berlusconi e la Calabria, un amore targato Fi che qui ha sempre spopolato. L’ultima volta con Jole: «Non me l’ha mai data» LaC news24

Giacomo Francesco Saccomanno esprime a tutta la famiglia e alle persone care il cordoglio personale e del partito che rappresenta in Calabria “Grande perdita per l’Italia. Ho avuto l’onore di ...Chi fosse Silvio Berlusconi io lo sapevo, perché l’ho saputo anche in politica. Quando tra dicembre 1993 e gennaio 1994 parte la costituzione dei Circoli di Forza Italia, il primo ad essere fondato in ...