Berlusconi e il primato della politica | chi vince non ha limiti Le inchieste? Solo vessazioni

(Di lunedì 12 giugno 2023) Negare che Silvio(il Cavaliere) abbia avuto un ruolo importante nella storia del nostro Paese sarebbe come ragionare da terrapiattista. Ma quale ruolo? In che direzione? Partiamo dal fatto che la nostra Costituzione repubblicana e antifascista (questo profilo soltanto un ostinato nostalgico come Ignazio Benito La Russa può negarlo) disegna una democrazia pluralista, basata suldei diritti eguali per tutti e sulla separazione dei poteri, senza supremazia dell’uno sugli altri, ma con reciproci bilanciamenti e controlli. A questa concezione di democraziaha cercato – spesso sostanzialmente riuscendovi – di sostituirne una diversa: basata non più suldei diritti ma sul(anzi, per dirla tutta, sul ...