Berlusconi e il Milan dalla scommessa Sacchi ai trionfi con Capello e Ancelotti | i 31 anni di presidenza

(Di lunedì 12 giugno 2023) La storia di Silviosi lega a doppio filo non solo a quella dell'imprenditoria e della politica italiana, ma anche a quella del calcio . In 31didelha vinto tutto ...

... dopo 30 anni dall'acquisto del pacchetto di maggioranza, il gruppo ha ceduto ilad una cordata cinese, che poi l'ha ceduta al fondo Elliott. Nel settembre 2018 Silviointraprese una ...... questa volta per la maglia rossonera, che lo porta a diventare proprietario e presidente del... È però semprea capire che sono i grandi giocatori (e uomini) a portare alla vittoria. E ...Ma tutto questo per ilè ormai acqua passata. Con la nascita di Forza Italia è diventato ... insieme al fidatissimo Galliani dopo aver venduto ilsu pressione dei figli preoccupati ...

(ANSA) - ROMA, 12 GIU - "Sto male, nonostante tutto non me l'aspettavo". Arrigo Sacchi piange, al telefono con l'ANSA: lunghe fasi di silenzio, non riesce a gestire il dolore per ...Imprenditore di successo, con il pallino dell'edilizia residenziale, poi tycoon televisivo, infine politico di successo, con la fondazione di Forza Italia che sarà ...