Berlusconi e il lungo cammino della sua creatura Forza Italia

(Di lunedì 12 giugno 2023) Dalla "discesa in campo" del 1994 al ritorno al governo. In 29 anni Silviohanno cambiato il panorama politicono

Certamenteè stato al'italiano più conosciuto all'estero: per l'ampiezza del suo impero mediatico, per la durata della sua parabola politica e istituzionale ma anche per le "gag" ...A due mesi dalla fondazione, Forza Italia si afferma come primo partito nel Paese efa il suo esordio da presidente del Consiglio. Tuttavia, il mandato non dura a. Poco dopo l'...Inizia così il piùgoverno della storia dell'Italia repubblicana (il governo cadrà dopo quattro anni, ma solo per essere sostituito da un terzo governoche porterà a termine la ...

Nato nel 1936 a Milano, Berlusconi era uno degli italiani più famosi, in Italia e nel mondo. Imprenditore edile, editore di libri, giornali e tv, presidente del Milan, leader politico del centrodestra ...Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi si è spento all’ospedale San Raffaele ... Con 3339 giorni complessivi, è il politico che è rimasto in carica più a lungo nel ruolo di presidente del ...