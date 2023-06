Berlusconi e i suoi odiatori che oggi si atteggiano a leali avversari

(Di lunedì 12 giugno 2023) Non soltanto esistono glidi professione, ma, almeno dalle nostre parti, formano interi partiti e vasti schieramenti politici. L’odio verso Silvio, inteso proprio come uomo, più ancora che come politico e statista, ora che è passato a miglior vita, lascerà senza idee e programmi una gran schiera di persone che, finora, hanno fatto gran fracasso e messo poca sostanza nei loro discorsi da bar contro di lui. Attenzione: mi direte che erano, appunto, soltanto discorsi da bar, ma obietterei subito che il voto popolare si basa in massima parte sulle stesse convinzioni che facilmente scioriniamo parlando di politica in modo leggero e discorsivo. Temo di non sbagliare di molto affermando che se dovessero essere ammessi alle urne soltanto coloro i quali si siano fatti un’idea compiuta e ben documentata dei partiti politici, voterebbero in ...

...di SilvioMichelle Hunziker ha condiviso un messaggio per ricordare Silvio, ... Un messaggio molto dolce che la conduttrice ha voluto condividere con ifollower. Michelle ...Qui è anche nata Forza Italia neiprimi incontri infornali e segreti dove in seguito sono ... Tuttavia, il patrimonio immobiliare di Silviosi è esteso negli anni in tutta Italia e anche ...Silvioè morto alle 9.30. Ricoverato da venerdì scorso per accertamenti legati alla leucemia mielomonocitica cronica di cui soffriva da tempo, ivalori non sono migliorati. All'ospedale San ...

La carriera politica di Silvio Berlusconi in 10 numeri Pagella Politica

LECCE – La storia di Silvio Berlusconi, soprattutto da quando la dimensione politica è diventata prevalente se non esclusiva, ha sempre diviso l’opinione pubblica. Da una parte i suoi sostenitori, ...Cordoglio per la morte di Silvio Berlusconi viene espresso, in una nota, dalla Lega Serie B. "La Lega B con il presidente, Mauro Balata, e le associate si stringe attorno alla famiglia, all'Ac Monza e ...