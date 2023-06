Berlusconi | Dini | “Indiscusso leader storia d’Italia | impedì a sinistra di andare al Governo”

(Di lunedì 12 giugno 2023) L'ex premier: "Ha sempre detto 'Lamberto, amico mio". Il futuro di Fi? "I voti erano di Silvio". Il"può durare anche oltre, con Meloni" “Sono profondamente triste e addolorato della scompara di Silvioverso il quale ho un senso di riconoscenza, di stima e di amicizia. E’ lui, quando ero direttore generale della Banca, che mi ha chiesto di fare il ministro del Tesoro nel suo primo; successivamente sono stato indicato da lui per essere il presidente del Consiglio deldi transizione nel 1995. Siamo rimasti in contatto e Silvio ha sempre detto ‘Lamberto amico mio’ nonostante le alterne vicende”. Così l’ex presidente del Consiglio, Lamberto, ricorda Silvioed all’Adnkronos commenta: “Perdiamo un ...

"Credo che si debba riconoscere che i voti di Forza Italia erano voti per Silvio Berlusconi - rimarca con forza Dini - e non per il partito. I voti erano suoi. Con la sua scomparsa c'è da chiedersi ...