Berlusconi | De Luca | E’ stato un grande combattente fino all’ultimo secondo della sua vita

(Di lunedì 12 giugno 2023) “Voglio rivolgere un pensiero a Silvio. Al di la’ delle distinzioni politiche, dei motivi di battaglia politica, parliamo di una personalita’ che ha avuto ruoli preminenti nel governo dell’Italia e parliamo anche di un uomo che ha dimostrato, al di la’ dei limiti che ognuno di noi ha, di essere un. Ha affrontatominuto la sua malattia, cercando di lavorare e di fare il suo lavoro,. Merita rispetto”. Cosi’ il presidenteRegione Campania, Vincenzo De, aprendo il suo intervento al Parco San Luise a Bagnoli, a Napoli, in occasione dell’inaugurazione del corso di formazione per le guide vulcanologiche. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

ANCONA - Forza Italia e tutto il centrodestra marchigiano in lutto per la morte di Silvio Berlusconi, che si è spento questa mattina (12 giugno) alle 9.30 all'età di 86 ...“Esprimo sentimenti di umana partecipazione per una persona che ha segnato la storia dell’Italia, deve prevalere ora questo sentimento di umana partecipazione al dolore e al lutto della famiglia”. Cos ...