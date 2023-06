Berlusconi | De Laurentiis | ' imprenditore geniale | politico coinvolgente | un autentico campione'

Deha scritto un lungo messaggio di cordoglio sul proprio profilo twitter dopo la notizia della scomparsa di Silvio. ' Con Silvioperdiamo un personaggio importante ...Prima un tweet a nome del Napoli dove, assieme alla famiglia, esprime le condoglianze per la scomparsa dipoi Aurelio Deha voluto scrivere un pensiero privato sul suo profilo personale per ricordare l'ex presidente del Milan. Queste le parole del patron del Napoli'Il presidente Aurelio De, con la moglie Jacqueline , i figli Luigi , Edoardo e Valentina , i dirigenti , lo staff ...esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di Silvio'. ...

ADDIO BERLUSCONI, DE LAURENTIIS: "DA TUTTO IL NAPOLI PROFONDO CORDOGLIO" - Sportmediaset Sport Mediaset

Acquistò un Milan derelitto da Giussy Farina e lo trasformò nella squadra più forte del mondo. In tempi più recenti il ritorno in campo con il Monza ..."Silvio Berlusconi è e resta il presidente più vincente del calcio ... E' in buona posizione nel casting di De Laurentiis, altro presidente innovatore e che sa sorprendere: ha sempre l'asso nella ...