Berlusconi | dalla storia con il Milan con 29 trofei in 31 anni di proprietà | al Monza in Serie A

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 12 giugno 2023) Roma, 12 giu. (Adnkronos) - Silvioè scomparso oggi all'età di 86, ha sempre avito la passione per il calcio ed è stato il patron più vincente delladel, avendo conquistato 29in 31didel club (26 titoli nei 20di presidenza e 3 negli 11di vicepresidenza vicaria di Adriano Galliani): 8 scudetti (1987-1988, 1991-1992, 1992-1993, 1993-1994, 1995-1996, 1998-1999, 2003-2004, 2010-2011); 1 Coppa Italia, 7 Supercoppe italiane, 5 Champions League, 2 Coppe Intercontinentali, 5 Supercoppe Uefa, 1 Mondiale per club. Numeri che lo accostano per titoli a Santiago Bernabeu del Real Madrid. Tutto inizia il 20 febbraio 1986 quando ilpassa a Silvio ...