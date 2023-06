Berlusconi | dalla corruzione alla mafia | da Ruby a Mediaset | la storia giudiziaria

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 12 giugno 2023) Su 35 processi una sola condanna definitiva, 9 assoluzioni, 7 prescrizioni e 2 amnistie Per molti è stata la più grande persecuzionedella, per altri la semplice e legittima attività d’inchiesta dei magistrati. È racchiusa in questi due estremi ladi Silvio, quella in larghissima parte iniziata dopo la sua discesa in campo nel 1994 e che fa segnare una sola condanna definitiva. Dal 1994, dunque,ha dovuto affrontare 35 processi e rispondere di almeno 40 capi d’imputazione (fra i quali, falso in bilancio, concorso esterno in associazione mafiosa, riciclaggio, concorso in stragi, frode fiscale,, finanziamento illecito ai partiti, appropriazione ...