Berlusconi | dal Milan stellare al Monza in Serie A

(Di lunedì 12 giugno 2023) Il presidente più vincente della storia rossonera, poi il 'miracolo' in Brianza Silvioè morto oggi all’età di 86 anni. Il Cavaliere ha sempre avuto la passione per il calcio ed è stato il patron più vincente della storia del, avendo conquistato 29 trofei in 31 anni di proprietà del club (26 titoli nei 20 anni di presidenza e 3 negli 11 anni di vicepresidenza vicaria di Adriano Galliani): 8 scudetti (1987-1988, 1991-1992, 1992-1993, 1993-1994, 1995-1996, 1998-1999, 2003-2004, 2010-2011); 1 Coppa Italia, 7 Supercoppe italiane, 5 Champions League, 2 Coppe Intercontinentali, 5 Supercoppe Uefa, 1 Mondiale per club. Numeri che lo accostano per titoli a Santiago Bernabeu del Real Madrid. Tutto inizia il 20 febbraio 1986 quando ilpassa a Silvioche, dalla stagione seguente, si affida in ...