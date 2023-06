Berlusconi | dal grande Milan al Monza dei miracoli

... l'alfabeto del Cav L'eredità di SilvioL'immenso patrimonio diverrà principalmente diviso tra i 5 figli: Marina, Pier Silvio (avutiprimo matrimonio con Carla Elvira Lucia ...LA VITA DI SILVIO(fonte Treccani) Imprenditore e uomo politico italiano (nato a Milano ...2008 è stato nuovamente presidente del Consiglio, incarico da cui si è dimesso nel 2011,...A cui, peraltro,deve lo stesso titolo che lo ha reso il "Cavaliere" per antonomasia e che gli fu concesso nel 1977Presidente delal Repubblica Sergio Leone per l'impresa della ...

Allenatori, presidenti, semplici tifosi: da quando si è diffusa la notizia della morte di Silvio Berlusconi stanno arrivando reazioni a raffica nel mondo dello sport per ricordare la figura dell’ex ...Leggi anche/ Morto Berlusconi, la discesa in campo nel '94 ... non abbiano alcuna intenzione di portare avanti il soggetto politico creato nel 1994 dal padre. Antonio Tajani, ministro degli Esteri e ...