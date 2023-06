Berlusconi | da Nanni Moretti a Sorrentino | solo tentativi falliti di delegittimarlo sul grande schermo

(Di lunedì 12 giugno 2023) I film su? Purtroppodi delegittimarne immagine e traguardi raggiunti. Sì perché, checché se ne dica, per quanto affascinati, ossessionati, incuriositi e comunque decisamente ispirati da lui, autori e registi hanno realizzato progetti e imbastito trame e produzioni che, alla fine della fiera, hanno centratol’obiettivo di squalificare, banalizzare e nel migliore dei casi satireggiare su un personaggio epico ritratto come la controfigura di se stesso… Anche se, va detto, con modalità ed esiti diversi: daldel Caimano, al Paoloregista di Loro, autori e registi di casa nostra – e non– non sono rimasti immuni al carisma di Silvio, tanto da ...

Nel 2006Moretti dedica a"Il Caimano" , già iniziato fra le polemiche e le critiche, tanto che l'autore dirà che si tratta in realtà della storia di una coppia sullo sfondo di fatti ...FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti Spettacolo Addio Silvio, i film, la serie e il musical ispirati a lui Dai lungometraggi diretti daMoretti e Paolo Sorrentino ai ...... quella preconizzata daMoretti nel Caimano , film che " esattamente come i due " Loro" di Paolo Sorrentino " ha una grandissima onestà intellettuale: "ha già vinto, venti, trent'...

