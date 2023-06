Berlusconi | da “L' Italia è il Paese che amo” fino a TikTok | come ha rivoluzionato la comunicazione

(Di lunedì 12 giugno 2023) Nel corso della sua carriera imprenditoriale e politica, il Cavaliere ha saputo trasformare il suo pubblico in elettorato grazie a colpi di teatro mai visti prima: dal “contratto con glini” alle barzellette di troppo. Fu il primo a capire le potenzialità di internet per la propaganda,al suo recente approdo sulla piattaforma di Bytedance

E' morto Silvio. L'ex presidente del Consiglio e fondatore di Fininvest, che poi si trasformerà in Mediaset, aveva 86 anni. E' morto SilvioE' morto all'ospedale San Raffaele di Milano dove era nuovamente ricoverato da venerdì sorso. Lo riferiscono fonti vicine alla famiglia. Forse dovresti anche sapere cheEra il 6 maggio del 2023, alla convention di Forzaera atteso un messaggio di Silvio, che non poteva partecipare alla riunione per via dei problemi di salute. Così, dallo schermo, era stato trasmesso un video - tributo che ...Alla fine, Silvioha contribuito a mantenere questo Paese vecchio. Vecchio come le barzellette che raccontava, le canzoni che cantava, la galanteria volgarotta che esibiva, l'che ...

Il suo impegno e la sua leadership hanno portato il Milan a conquistare numerosi trofei e a essere riconosciuto come uno dei club più prestigiosi del calcio mondiale ...Silvio Berlusconi era ricoverato da venerdì scorso per accertamenti legati alla leucemia mielomonocitica cronica di cui soffre da tempo.