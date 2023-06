Berlusconi conteneva moltitudini | ma ha regnato più che governato

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 12 giugno 2023) Silviosi contraddiceva perché era vasto,. Era tutto e il contrario di tutto, un bauscia e un libertino, un intrattenitore e un criminale, un imprenditore politico e un politico imprenditore. Era comico ed era tragico, mentiva, mentiva tanto, spesso per il piacere di farlo e molto di più per tornaconto personale.ha cambiato la società e la politica, da principio innovando sia l’una sia l’altra, ma a guardare bene in realtà hapiù che. Le fioriere ben curate di Palazzo Chigi e le alte uniformi dei picchetti d’onore sono state più importanti dei dossier di Stato e dell’economia italiana, sebbene poi si sia messo velocemente da parte quando la situazione si è fatta incontrollabile anche per colpa sua e abbia cambiato la ...