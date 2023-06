Il presidente della Fiorentina Roccoha voluto esprimere il proprio cordoglio per la scomparsa di Silvio: "Da parte mia, della mia famiglia e di tutta la Fiorentina le più sentite ...Commenta per primo Il cordoglio della Fiorentina per la scomparsa di Silvio: Il Presidente Roccoha voluto così esprimere il proprio cordoglio per la scomparsa di Silvio: 'Sono vicino alla famigliaper la loro perdita. Silvio ......al netto di battute di circostanza sue e spoiler di Paolo. Valutazioni in corso anche per quel che riguarda Alessio Dionisi , così come per Thiago Motta , mentre il fattore...

Berlusconi: Commisso 'un modello vincente per lo sport italiano' - Calcio Agenzia ANSA

Arrivano le prime reazioni dal mondo della politica e dello sport alla notizia della morte di Silvio Berlusconi. Questo il comunicato diramato pochi minuti fa dalla Fiorentina con le parole del ...Milano, 12 giu. (Adnkronos) – “L’uomo più perseguitato del mondo, con 86 processi e più di 4000 udienze”. Silvio Berlusconi ha segnato per mezzo secolo – prima da imprenditore, poi da politico – la st ...