(Di lunedì 12 giugno 2023) Roma, 12 giu. (Adnkronos) - "Un. Ci stringiamo alla famiglia, agli amici di Forza Italia e piangiamo tutti insieme la scomparsa di Silvio. Un uomo che haladell'Italia, che ha portato nel nostro Paese una nuova idea e una nuova visione di politica". Così Luca, ministro per i rapporti con il Parlamento. "Il padre del centrodestra, un alleato indispensabile, un imprenditore lungimirante, un leader, un trascinatore, uno statista. Oggi siamo in lutto, oggi abbiamo perso un riferimento, ma siamo certi che la sua eredità continuerà ad essere viva".

Berlusconi: Ciriani, ‘dolore grandissimo, segnato storia italiana’ Il Sannio Quotidiano

Roma, 12 giu. – (Adnkronos) – "Silvio Berlusconi è stato un genio. Aveva una visione per la quale era anni avanti. In tanti campi ha fatto cose incredibili, come nel calcio e nel mondo imprenditoriale ...