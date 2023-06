Berlusconi | Carfagna | ' piango persona speciale | gli sarò sempre riconoscente' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 12 giugno 2023) Roma, 12 giu. (Adnkronos) - “Apprendo con enorme dolore della scomparsa di Silvio Berlusconi. Entrerà nei libri di storia come il leader italiano che ha trasformato la politica, il calcio, la tv, l'economia". Così Mara, presidente di Azione. "Ma oggi voglio ricordare soprattutto l'uomo: il mentore che mi ha dato fiducia, che mi ha spinto a fare politica, che non mi ha mai fatto mancare sostegno e incoraggiamento, con una carica di affetto e stima che non è mai venuta meno, neppure nei momenti di dissenso e disaccordo". "Per questo gli. Oggicon i figli e la famiglia la scomparsa di una, geniale, generosa, sorprendente. Lascia un vuoto incolmabile per chi lo ha conosciuto e gli ha voluto bene”.