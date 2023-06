Berlusconi | Capello | «Un genio | gli devo molto»

Leggi su calcionews24

Le parole di Fabio, ex tecnico del Milan, sulla morte dell'ex presidente rossonero, SilvioFabioha parlato a AndKronos della scomparsa di Silvio. Di seguito le parole dell'ex tecnico del Milan. «Silvioè stato un. Aveva una visione per la quale era anni avanti. In tanti campi ha fatto cose incredibili, come nel calcio e nel mondo imprenditoriale, in altri ambiti lo hanno perseguitato. A luitutta la mia carriera di allenatore. Dopo 4 anni di scrivania mi chiamò al Milan. La cosa mi stupì ma mi reso orgoglioso e ottenemmo risultati straordinari».