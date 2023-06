Berlusconi | Capello | ' un genio | fatto cose incredibili in tanti campi | in altri perseguitato'

(Di lunedì 12 giugno 2023) Roma, 12 giu. - (Adnkronos) - "Silvioè stato un. Aveva una visione per la quale era anni avanti. Inha, come nel calcio e nel mondo imprenditoriale, inambiti lo hanno". Così il suo ex allenatore al Milan Fabioricorda all'Adnkronos Silvioscomparso questa mattina all'età di 86 anni. "A lui devo tutta la mia carriera di allenatore -ricorda-. Dopo 4 anni di scrivania mi chiamò al Milan. La cosa mi stupì ma mi reso orgoglioso e ottenemmo risultati straordinari".

Berlusconi ha inciso profondamente sulla storia d'Italia, dalla politica all'economia, dal calcio all'intrattenimento, dando vita di fatto alla tv commerciale ...