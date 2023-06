... "È morto Silvio. Comunque che piaccia o no, questo nella vita ha veramente fatto tutto! ... tra cui Incoronata, una delle giornaliste Rai più in vista attualmente, che ha usato ...Il secondo riguarda Incoronata, giornalista sarda per la quale il neo DG ha una grande ...una volta chiarita la tensione con il mondo Mediaset e soprattutto con l'entourage di SilvioDe BenedettiMeloni e invoca l'ennesimo governo tecnico: le élites... Carlo De Benedetti, da ... Meloni raccoglie l'eredità die fa l'en plein Schlein non sa... Erano elezioni locali ...

Berlusconi: Boccia, ‘ha segnato nostra Repubblica, cordoglio a famiglia e Fi’ La Sicilia

Tanti i saluti e i commiati di personaggio della televisione italiana al presidente di Mediaset, ecco tutti i volti noti che gli hanno reso omaggio ...All'annuncio della scomparsa di Silvio Berlusconi, sono arrivate le prime reazioni del mondo della televisione, della politica e del calcio ...