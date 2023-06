Berlusconi | bandiere a mezz' asta in tutti uffici Pa | Ambasciate e Consolati

L'ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ricordando Silvio, in collegamento telefonico con il Tg1. Per decisione del Presidente del Senato La Russa,a mezz'asta a ...a mezz'asta a Palazzo Madama e negli altri edifici che ospitano gli uffici del Senato, in segno di lutto per la scomparsa di Silvio. Lo ha deciso il presidente del Senato, Ignazio ...ROMA -a mezz'asta a Palazzo Madama e negli altri edifici che ospitano gli uffici del Senato, in segno di lutto per la scomparsa del senatore Silvio. Lo ha deciso il presidente del Senato,...

Berlusconi, bandiere a mezz'asta a Palazzo Madama - Italia Agenzia ANSA

Roma, 12 giu. (Adnkronos) - Bandiere a mezz'asta anche a Palazzo Chigi, scese -quella italiana e quella europea- da qualche minuto in ossequio alla scomparsa di Silvio Berlusconi. Non si terrà invece ..."Io sono stato un amico personale e per me è stato una sorta di fratello maggiore, anche se lui non piaceva, perché mi considerava un suo coetaneo, pur avendo 16 anni di più". (ANSA) ...