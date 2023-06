Berlusconi | bandiere a mezz' asta in Senato

(Di lunedì 12 giugno 2023)a Palazzo Madama e negli altri edifici che ospitano gli uffici del, in segno di lutto per la scomparsa di Silvio. Lo ha deciso il presidente del, Ignazio ...

Roma, 12 giu. (Adnkronos) – Bandiere a mezz’asta fino a mercoledì, giorno dei funerali di Stato di Silvio Berlusconi, in tutti gli uffici pubblici, le ambasciate e i consolati italiani all’estero. E’ ...Bandiere a mezz'asta a Palazzo Montecitorio nel giorno della morte del leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi ...