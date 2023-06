Berlusconi al Milan | 31 anni di successi | tutti i trofei e i 30 migliori acquisti 

(Di lunedì 12 giugno 2023) Il mondo del calcio piange la morte di Silvio, legato alla storia dele ai recenti risultati del Monza calcio. E’ stato il grande protagonista deidel club rossonero. Nel 1988 arriva il primo scudetto con ilcapace di imporsi anche sul Napoli di Maradona. È il primo di 29vinti in 31: 8 scudetti, 1 Coppa Italia, 7 Supercoppe Italiane, 5 Champions League, 2 Coppe Intercontinentali, 5 Supercoppe Uefa e 1 Coppa del Mondo per Club. Poi la vittoria della prima Coppa dei Campioni contro la Steaua Bucarest. All’inizio della stagioneva arriva la Supercoppa Europea vinta contro il Barcellona. Il 17 dicembre 1989 ilvince la Coppa Intercontinentale contro l’Atletico Nacional a Tokyo. Nel 1990 vince la ...

Silvioè scomparso oggi ad 86 anni all'ospedale San Raffaele di Milano. Fuori la struttura si sono subito radunate tantissime ...Mase ne andò ugualmente di buonumore a San Siro a vedere (finalmente) una vittoria del. Poi aspettò il ritorno di Ciampi dall' Argentina per chiedergli, la settimana successiva, di ...Invece quel giorno nasceva ildiche avrebbe rivoluzionato il gioco, o forse l'avrebbe portato dove sarebbe finito prima o poi, perché alle leggi del mercato non si comanda: solo che ...

Addio Berlusconi, il ricordo del 'suo' Milan: "Grazie Presidente, per sempre con noi" - Sportmediaset Sport Mediaset

Luciano Moggi svela un retroscena su Berlusconi sulle colonne di Lapresse: "Mi invitò a Palazzo Grazioli per un colloquio cordiale. Parlammo per un paio d’ore di come gestire ...Compagna di Silvio Berlusconi da tre anni, Marta Fascina è sempre restata al fianco del leader di Forza Italia durante tutti gli ultimi istanti della vita del Cavaliere ...