Berlusconi | addio al presidente del Milan mondiale

(Di lunedì 12 giugno 2023) Ventinove trofei principali vinti, di cui 26 nei 20 anni da, 3 negli 11 anni di vicepresidenza vicaria di Adriano Galliani, cinque giocatori diventati palloni d'oro, 900 milioni di euro investiti per una media di 28 a stagione. Trentuno anni di proprietà, venti da. Un'era calcistica in cui il rossonero ha dominato segnando parte di quel made in Italy che andava in giro per il mondo. Silviodelè stato questo. Nel 1986 ha salvato la società rossonera dal fallimento (in precedenza aveva anche provato a rilevare l'Inter) per farne uno dei club più vincenti al mondo. Dal 24 marzo 1986 al 13 aprile 2017: 31 anni di storia calcistica che si è congiunta a quella del Paese. Galliani la prima mossa È il 10 febbraio 1986, il giorno della firma per rilevare il ...