Berlusconi | addio al fondatore di Mediaset e del centrodestra

(Di lunedì 12 giugno 2023) Quanti appellativi gli sono stati dati. C`è anche chi li ha contati: sono una trentina. Soprannomi affettuosi, come il "dottore", usato dai suoi più stretti collaboratori. Altri meno lusinghieri come il Caimano, così come per anni lo descriveva la sinistra e come lo ha immortalato in un film Nanni Moretti. O anche `Sua emittenza`, usato più per sottolineare i suoi interessi privati in affari di Stato che non per riconoscergli il ruolo didell`impero. E poi ce ne sono tanti altri: Banana, il Cavaliere, lo zio Silvio (come spesso era chiamato tra i giornalisti che lo hanno seguito per molti anni), o Papi, quel nome che rimanda in un attimo alla stagione non esaltante delle "cene eleganti". Perché Silvio, certamente, è stato molto amato e molto odiato. Tante volte sull`altare, molte volte nella polvere. Guai ...