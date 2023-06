Berlusconi | a Genova consiglieri municipali abbandonano aula al ricordo

(Di lunedì 12 giugno 2023) Aalcunidi centrosinistra hanno abbandonato l'per protesta durante il minuto di silenzio per la scomparsa del leader di Forza Italia Silvio. Lo denunciano in una nota i capigruppo della Lega del Municipio II Andrea Ferrari e del Municipio V Luciana Macera."Un comportamento inaccettabile - scrivono i due esponenti leghisti - quello di alcunidella sinistra in Municipio II Centro Ovest e in Municipio V Valpolcevera, dove alla richiesta dei rispettivi presidenti a osservare un minuto di silenzio per l'ex presidente del Consiglio Silvio, mancato oggi a Milano, si sono alzati e hanno abbandonato l'. Un comportamento irrispettoso - conclude la nota - per l'uomo e per le istituzioni. ...

Berlusconi, a Genova i consiglieri di Pd e Movimento 5 Stelle lasciano l’aula durante minuto di silenzio Il Riformista

