Bergamovola | il festival degli aquiloni sostiene i bimbi nel campo profughi tra Siria e Turchia

(Di lunedì 12 giugno 2023) Bergamo. Al parco della Trucca sabato 17 e domenica 18 giugno torna, il. Ad illustrare quello che sarà l’evento è stata l’assessora all’istruzione Loredana Poli con un elogio generale al progetto: “L’appuntamento al parco della Trucca rappresenta l’apertura ufficiale della stagione estiva nelle ludoteche e coinvolge le bambine, i bambini, le famiglie e il mondo adulto in un’esperienza ludica unica. Durante i mesi estivi nelle ludoteche saranno proposti esperienze di gioco e di laboratorio e saranno ospitati molti CRE cittadini, lo Spazio autismo e il progetto città leggera: queste attività sono il riscontro dell’ottimo lavoro di relazione e scambio territoriale che da sempre contraddistingue il servizio comunale. Nelle ludoteche ci saranno giovani volontarie e volontari impegnati in ...

Bergamovola, al parco della Trucca torna il festival dedicato agli ... L'Eco di Bergamo

BergamoVola è un festival le cui offerte libere saranno destinate all'associazione Support and Sustain Children, che si occupa dei bambini e delle bambine che vivono nel più grande campo profughi ...Per questo torna Bergamovola, per la 9ª edizione, il 17 e 18 giugno al Parco della Trucca. Il festival è nato da un’idea del Consorzio Sol.Co Città Aperta, ente gestore delle ludoteche comunali, che ...